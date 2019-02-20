В ПФР назвали сумму, необходимую на индексацию пенсий работающих пенсионеров

Индексация пенсий работающих пенсионеров обойдется федеральному бюджету в 260 млрд рублей в год, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Сейчас эта льгота <индексация пенсий работающих пенсионеров> стоит около 260 млрд рублей <в год>", — цитирует Дроздова ТАСС.

Во время обсуждения пенсионной реформы в августе 2018 года глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что после переходного периода, связанного с изменением пенсионного законодательства, нужно вернуться к вопросу об индексации пенсий для работающих.

«Я считаю, что более справедливо — повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии для работающих. Мы должны ставить себе цель впоследствии, в перспективе, чтобы пенсия была 60−70% от зарплаты», — сказал Кудрин, пишет polit.ru.