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Экономика

В ПФР назвали сумму, необходимую на индексацию пенсий работающих пенсионеров

Индексация пенсий работающих пенсионеров обойдется федеральному бюджету в 260 млрд рублей в год, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Пенсионный фонд, логотип.
Пенсионный фонд, логотип.

«Сейчас эта льгота <индексация пенсий работающих пенсионеров> стоит около 260 млрд рублей <в год>", — цитирует Дроздова ТАСС.

Во время обсуждения пенсионной реформы в августе 2018 года глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что после переходного периода, связанного с изменением пенсионного законодательства, нужно вернуться к вопросу об индексации пенсий для работающих.

«Я считаю, что более справедливо — повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии для работающих. Мы должны ставить себе цель впоследствии, в перспективе, чтобы пенсия была 60−70% от зарплаты», — сказал Кудрин, пишет polit.ru.

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