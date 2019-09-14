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Экономика

В ПФР объяснили при каких условиях могут уменьшить пенсию

В ПФР назвали несколько причин, почему пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

Одним из главных фактором при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город. В этом случае может измениться региональный коэффициент, который учитывается при расчете суммы, пишет «Российская газета».

Выплаты могут стать меньше из-за неоплаченной квартплаты или штрафа: задолженность будут списывать из пенсии до полного погашения.

ПФР также может взыскать ранее излишне выплаченную сумму из пенсии. Переплата может возникнуть, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать об обстоятельствах, влияющих на получение выплат. При этом удержания не могут превышать 20% установленной пенсии. Решения территориального органа ПФР о взыскании излишне выплаченных пенсионеру сумм пенсии могут быть обжалованы в вышестоящем пенсионном органе или суде.

Если вы получили пенсию меньше, чем обычно, нужно обратиться за разъяснением в клиентские службы Пенсионного фонда.

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