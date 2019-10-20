В ПФР рассказали о поблажках для неработающих предпенсионеров

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
На 1 июля текущего года таких получателей было 23,5 тыс. человек.
В ПФР также отметили, что на следующий год на выплаты «досрочных» пенсий заложено 4,4 млрд рублей. В 2021 году планируется потратить 5,6 млрд рублей, в 2022-м — 6,4 млрд рублей.
Что касается возраста, в этом и следующем году женщины выходят на пенсию в 55,5 года, мужчины — в 60,5 года.
С 2021 года женщины будут выходить на пенсию в 56,5 года, мужчины — в 61,5. В 2028 году пенсионный возраст будет установлен для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет.