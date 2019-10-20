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Экономика

В ПФР рассказали о поблажках для неработающих предпенсионеров

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.

На 1 июля текущего года таких получателей было 23,5 тыс. человек.

В ПФР также отметили, что на следующий год на выплаты «досрочных» пенсий заложено 4,4 млрд рублей. В 2021 году планируется потратить 5,6 млрд рублей, в 2022-м — 6,4 млрд рублей.

Что касается возраста, в этом и следующем году женщины выходят на пенсию в 55,5 года, мужчины — в 60,5 года.

С 2021 года женщины будут выходить на пенсию в 56,5 года, мужчины — в 61,5. В 2028 году пенсионный возраст будет установлен для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет.

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