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Экономика

В ПФР сообщили о повышении накопительных пенсий

По данным Пенсионного фонда РФ (ПФР), накопительная часть пенсий россиян в 2020 году увеличится на 9,13%.

Деньги.
Деньги.

Ранее в Минтруде сообщили, что ежемесячный размер накопительной пенсии уменьшится в 2021 году.

Ведомство разработало законопроект, согласно которому ежемесячный размер накопительной пенсии уменьшится из-за увеличения срока выплаты накоплений до 22 лет.

Отмечается, что решение было сделано на основе данных Росстата. Там посчитали, что продолжительность жизни россиян увеличится.

Показатель «ожидаемый период выплаты» используется при расчете только накопительной пенсии. Продолжительность ожидаемого периода ее выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных, пишет News.ru.

В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчетами, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года).

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