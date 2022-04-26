В полях Алтайского края установят оборудование для «диалога» с растениями

Еще 32 метеостанции в 2022 году появятся в полях Алтайского края, чтобы у каждого аграриям была возможность в режиме реального времени получать оперативные данные. Как сообщает региональный минсельхоз, часть затрат по установку оборудования предприятиям компенсируют из бюджета.

Внедрением такой системы в крае занимается компания «Эр-Телеком». Пока таких станций в крае четыре, но это только начало эксперимента.

Две станции установлены в Михайловском районе в хозяйствах «Партнер» и СПК «Знамя Родины». Еще по одной в Целинном (сельхозпредприятие «Вирт») и Заринском (КХ Горлова) районах.

В 2022 году еще 32 хозяйства выразили желание в режиме онлайн наблюдать за погодой.

Николай Халин,

заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края:

При реализации проекта по агрометеоданным сначала будет доступна возможность прогнозирования урожая. В перспективе же можно перейти уже на уровень программирования урожая. Сеть метеостанций в хозяйствах позволит выстраивать «диалог» с растениями и повышать финансовое благополучие сельхозпроизводителей.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Как работает станция

Радиус покрытия станций составляет 20 км. На будущее эксперты рекомендуют крупным хозяйствам иметь по несколько таких станций, чтобы полностью покрыть свои площади.

Данные оперативно будут поступать в специализированную систему «Респак», где зарегистрированы все сельскохозяйственные производители региона, которые получают государственную поддержку.

Метеостанции в полях будут определять не только температуру, но и влажность воздуха и влажность почвы, а также другие важные для аграрного производства показатели. Еще одна особенность — полная автономность: станции работают на солнечных батареях, информация будет передаваться с помощью базовых станций.