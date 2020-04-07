В правительстве готовы утвердить программу спасения Алтайского края от бедности

Региональные программы ускоренного социально-экономического развития для десяти отсталых субъектов Федерации будут утверждены до конца этой недели. Об этом сообщил в своем Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин. В этой же группе находится Алтайский край, направивший ранее в правительство на рассмотрение «план Томенко».

«Завершаем разработку индивидуальных программ развития регионов с низкими соц-экономическими показателями. На этой неделе будут готовы все 10! Это станет хорошим заделом для развития регионов!» — написал Хуснуллин.

Программа как всегда имеет витиеватое название — «ускоренное социально-экономическое развитие». Хотя на самом деле это план выхода из кризиса, который в Алтайском крае в первую очередь связан с низким уровнем доходов населения.

Поскольку проект программы так и не был широко представлен правительством Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко, ее стали называть секретным «планом Томенко».

За поддержкой к федеральным властям глава региона обратился еще в прошлом году. Хотя когда Виктор Томенко принимал «хозяйство» от бывшего губернатора Александра Карлина, то ни разу не упомянул, что ему достались крайняя бедность и запустение.

Как сообщал ранее официальный сайт правительства Алтайского края, программа рассчитана до 2024 года. Ежегодно регион будет получать из федерального бюджета дополнительный 1 млрд рублей на реализацию отдельных проектов программы.

Из краткого официального сообщения ясно, что федеральные деньги будут направлены на инвестиционное стимулирование. К примеру, компании малого и среднего бизнеса смогут субсидировать часть затрат на приобретение оборудования. Также в проекте предусмотрены меры поддержки жилищного строительства и реформирования ЖКХ.