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Экономика

В правительстве края рассказали, как идет уборка алтайского урожая

Уборка озимых культур продолжается в Алтайском крае, по данным министерства сельского хозяйства уже убрано около 64% посевов.

Уборка зерна в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Уборка зерна в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Анна Зайкова

Всего в этом году озимые сельхозкультуры занимают в регионе 216 тыс. гектаров.

Валовый сбор озимового зерна достиг в регионе 311 тыс тонн. Урожайность составляет по данным минсельхоза, от 4 до 43 центнеров с гектара.

Лучшие результаты показывают Зональный, Петропавловский, Быстроистокский, Советский и некоторые другие районы.

Блее сложной ля аграриев Алтая станет традиционная осенняя уборка. От сильной засухи в крае официально пострадали 238 хозяйств из 30 муниципальных образований края. «Согласно представленным документам площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 159,1 тыс. гектаров», — отмечают в министерстве.

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