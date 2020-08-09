В правительстве края рассказали, как идет уборка алтайского урожая

Уборка озимых культур продолжается в Алтайском крае, по данным министерства сельского хозяйства уже убрано около 64% посевов.

Всего в этом году озимые сельхозкультуры занимают в регионе 216 тыс. гектаров.

Валовый сбор озимового зерна достиг в регионе 311 тыс тонн. Урожайность составляет по данным минсельхоза, от 4 до 43 центнеров с гектара.

Лучшие результаты показывают Зональный, Петропавловский, Быстроистокский, Советский и некоторые другие районы.

Блее сложной ля аграриев Алтая станет традиционная осенняя уборка. От сильной засухи в крае официально пострадали 238 хозяйств из 30 муниципальных образований края. «Согласно представленным документам площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 159,1 тыс. гектаров», — отмечают в министерстве.