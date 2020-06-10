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10 июня
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Экономика

В Правительстве России решили пойти навстречу людям в вопросах ЖКХ

Министерство строительства России рассматривает возможность приостановки повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, ежегодная индексация которых запланирована на 1 июля.

Долг за услуги ЖКХ.
Долг за услуги ЖКХ.
vk.com/public185895299.

О такой возможности заявил глава ведомства Владимир Якушев, передает «РИА Новости».



«Есть инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услуг ЖКХ, соответственно, не увеличивать платежи населения», — сказал он.



Якушев отметил, что эта мера уже предлагалась как часть национального плана восстановления экономики. Как уточняет агентство, с такой инициативой выступал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

По словам Якушева, Минстрой обеспокоен выросшими затратами управляющих компаний, в том числе из-за дезинфекции подъездов во время эпидемии. «Это, конечно, дополнительно ложится в тарифы, и нам нужно находить решения, как эту ситуацию решить и как из нее выходить», — объяснил Якушев.

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