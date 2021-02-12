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Экономика

В Правительстве России задумались, сколько на самом деле получают бюджетники

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям ведомств и главам регионов собрать информацию о реальном уровне заработных плат бюджетников, сообщила пресс-служба правительства.

Минфин предлагает минимально индексировать зарплаты бюджетников.
Минфин предлагает минимально индексировать зарплаты бюджетников.
Михаил Хаустов

«"Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника. А также — как различаются зарплаты в рамках одной структуры. И тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона», — цитируют слова Мишустина «Ведомости».

Премьер поручил руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию о зарплатах бюджетников в Минтруд для подготовки предложений по коррекции ситуации.

Он отметил, что система оплаты их труда должна быть максимально прозрачной.

10 февраля президент России Владимир Путин заявил, что необходимо оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников.

По его словам, в бюджетных предприятиях с помощью статистических ухищрений не только занижают зарплаты, но и скрывают за средним уровнем оклада разрыв уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений, который «бывает очень внушительным».

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