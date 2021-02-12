В Правительстве России задумались, сколько на самом деле получают бюджетники

«"Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника. А также — как различаются зарплаты в рамках одной структуры. И тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона», — цитируют слова Мишустина «Ведомости».
Премьер поручил руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию о зарплатах бюджетников в Минтруд для подготовки предложений по коррекции ситуации.
Он отметил, что система оплаты их труда должна быть максимально прозрачной.
10 февраля президент России Владимир Путин заявил, что необходимо оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников.
По его словам, в бюджетных предприятиях с помощью статистических ухищрений не только занижают зарплаты, но и скрывают за средним уровнем оклада разрыв уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений, который «бывает очень внушительным».