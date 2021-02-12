В Правительстве России задумались, сколько на самом деле получают бюджетники

«"Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника. А также — как различаются зарплаты в рамках одной структуры. И тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона», — цитируют слова Мишустина «Ведомости».