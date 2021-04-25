25 апреля 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

В Правительстве России заглянули в будущее и рассказали о росте тарифов

Минэкономики прогнозирует размер индексации тарифов на электроэнергию для населения России на уровне 5%. Об этом говорится в сценарных условиях и прогнозах социально-экономического развития РФ на ближайшие три года.

Счетчик электроэнергии.
Счетчик электроэнергии.
СС0

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — говорится в документе.

Как сообщает «Коммерсант», рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране составит не более 3% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам.

Женщина снимает показания счетчика.
Женщина снимает показания счетчика.
Анна Зайкова

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что введение прогрессивной шкалы энерготарифов для населения в настоящий момент не рассматривается.

Союз потребителей России предложил ввести более высокие тарифы на электроэнергию для тех, кто потребляет больше нормы.

По данным объединения, среднее по стране потребление электроэнергии на человека в месяц составляет 90 кВт•ч. С учетом этого повышенные тарифы предложено ввести для тех, кто потребляет больше 100 кВт•ч.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость