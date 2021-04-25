В Правительстве России заглянули в будущее и рассказали о росте тарифов

Минэкономики прогнозирует размер индексации тарифов на электроэнергию для населения России на уровне 5%. Об этом говорится в сценарных условиях и прогнозах социально-экономического развития РФ на ближайшие три года.

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — говорится в документе.

Как сообщает «Коммерсант», рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране составит не более 3% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам.

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Ранее министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что введение прогрессивной шкалы энерготарифов для населения в настоящий момент не рассматривается.

Союз потребителей России предложил ввести более высокие тарифы на электроэнергию для тех, кто потребляет больше нормы.

По данным объединения, среднее по стране потребление электроэнергии на человека в месяц составляет 90 кВт•ч. С учетом этого повышенные тарифы предложено ввести для тех, кто потребляет больше 100 кВт•ч.