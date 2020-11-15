В Правительстве заявили о беспрецедентном росте производства лекарств в России

«Сегодня все производители увеличили максимально производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», — сказал глава Минпромторга в эфире телеканала «Россия 1».
По словам министра, потребление лекарств в стране выросло в 15 раз, хотя в ведомстве в июне прогнозировали двукратный рост.
Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин продлил процедуру ускоренной регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения COVID-19 до 1 января 2022 года.
В начале ноября председатель правительства отмечал, что продление упрощенного порядка регистрации лекарств поможет избежать проблем с поставками медикаментов. В Госдуме решение кабмина поддержали, сообщают «Известия».