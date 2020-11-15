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Экономика

В Правительстве заявили о беспрецедентном росте производства лекарств в России

Производители лекарственных препаратов в России максимально нарастили мощности, ситуация с наличием медикаментов в стране улучшается. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 15 ноября.

Аптека. Коронавирус.
Аптека. Коронавирус.
соцсети.

«Сегодня все производители увеличили максимально производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», — сказал глава Минпромторга в эфире телеканала «Россия 1».

По словам министра, потребление лекарств в стране выросло в 15 раз, хотя в ведомстве в июне прогнозировали двукратный рост.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин продлил процедуру ускоренной регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения COVID-19 до 1 января 2022 года.

В начале ноября председатель правительства отмечал, что продление упрощенного порядка регистрации лекарств поможет избежать проблем с поставками медикаментов. В Госдуме решение кабмина поддержали, сообщают «Известия».

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