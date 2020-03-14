В правительстве Мишустина рассмотрят «план Томенко»

Как сообщает сайт правительства Алтайского края, программа рассчитана до 2024 года. Ежегодно регион будет получать из федерального бюджета дополнительный 1 млрд рублей на реализацию отдельных проектов программы.
Из краткого официального сообщения ясно, что федеральные деньги будут направлены на инвестиционное стимулирование. К примеру, компании малого и среднего бизнеса смогут субсидировать часть затрат на приобретение оборудования. Также в проекте предусмотрены меры поддержки жилищного строительства и реформирования ЖКХ.
«Реализация программы социально-экономического развития Алтайского края будет способствовать развитию экономики региона и повышению благосостояния граждан», — отмечается в пресс-релизе властей.
Примечательно, что проект этой индивидуальной программы в полном виде нигде пока не опубликован. Вероятно, это будет сделано после того, как в правительстве Михаила Мишустина окончательно утвердят «план Томенко».