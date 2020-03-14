В правительстве Мишустина рассмотрят «план Томенко»

Программу социально-экономического развития Алтайского края, оцененную в 5 млрд рублей, рассмотрят в правительстве России. Иногда этот документ называют «планом Томенко» в связи с тем, что губернатор региона еще в прошлом году публично обратился за поддержкой к федеральным властям, после чего край получил статус «бедного региона», а в Москве поручили готовить программу выхода из кризиса.

Как сообщает сайт правительства Алтайского края, программа рассчитана до 2024 года. Ежегодно регион будет получать из федерального бюджета дополнительный 1 млрд рублей на реализацию отдельных проектов программы.

Из краткого официального сообщения ясно, что федеральные деньги будут направлены на инвестиционное стимулирование. К примеру, компании малого и среднего бизнеса смогут субсидировать часть затрат на приобретение оборудования. Также в проекте предусмотрены меры поддержки жилищного строительства и реформирования ЖКХ.

«Реализация программы социально-экономического развития Алтайского края будет способствовать развитию экономики региона и повышению благосостояния граждан», — отмечается в пресс-релизе властей.

Примечательно, что проект этой индивидуальной программы в полном виде нигде пока не опубликован. Вероятно, это будет сделано после того, как в правительстве Михаила Мишустина окончательно утвердят «план Томенко».