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Экономика

В программу капремонта перестанут включать дома в «бесперспективных» поселках

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает не включать в региональные программы капитального ремонта многоквартирные дома в закрывающихся поселках, пишет «Парламентская газета».

Капремонт дома в Камне-на-Оби.
Капремонт дома в Камне-на-Оби.
http://fkr22.ru

Речь идет о населенных пунктах, признанных закрывающимися на основании решений региональных властей по согласованию с правительством России.

При этом собственники помещений в таких домах освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт.

Также закон устанавливает порядок распределения средств фонда капремонта в случае принятия решений о закрытии поселка и исключении домов из региональной программы.

Планируется, что деньги распределятся между собственниками помещений в доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов, за вычетом израсходованных ранее средств за оказанные услуги или выполнение работы по капремонту.

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