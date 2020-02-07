В программу капремонта перестанут включать дома в «бесперспективных» поселках

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает не включать в региональные программы капитального ремонта многоквартирные дома в закрывающихся поселках, пишет « Парламентская газета ».

Речь идет о населенных пунктах, признанных закрывающимися на основании решений региональных властей по согласованию с правительством России.

При этом собственники помещений в таких домах освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт.

Также закон устанавливает порядок распределения средств фонда капремонта в случае принятия решений о закрытии поселка и исключении домов из региональной программы.

Планируется, что деньги распределятся между собственниками помещений в доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов, за вычетом израсходованных ранее средств за оказанные услуги или выполнение работы по капремонту.