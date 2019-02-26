В рамках закона: что нужно знать о своих правах при получении займа под залог

Миф о том, что микрозаймы — это удел мошенников, давно устарел. Микрофинансовые организации, которые выдают займы, работают в правовом поле, а их деятельность контролируется надзорными органами. Что нужно знать о своих правах и о принципах работы микрофинансовых организаций — читайте в этой статье.

Что нужно знать о своих правах при получении займа под залог.

Компании, которые занимаются выдачей займов под залог, входят в число микрофинансовых организаций (МФО). Российский рынок МФО разделился таким образом: предоставление займов под залог (это, как правило, более крупные суммы и при необходимости возможность кредитования на более длительный срок) и так называемых займов «до зарплаты» (займы на короткий срок и сравнительно меньшие суммы).

Основной документ, регулирующий деятельность рынка микрофинансирования, — это Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», который был принят в 2010 году. За 9 лет работы было внедрено много изменений и стандартов, которые обязаны соблюдать все игроки рынка МФО. Это в том числе условия, на которых микрофинансовые организации должны вести свою деятельность по выдаче займов, и порядок предоставления кредитных продуктов населению.

В первую очередь нужно понимать, что легитимность деятельности микрофинансовых организаций определяется нахождением МФО в соответствующем реестре Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и наличием специального свидетельства на право оказания таких услуг. Если компания не состоит в реестре, то стоит отказаться от ее услуг, какими бы привлекательными они ни казались.

Что нужно знать о своих правах при получении займа под залог. Фото: ООО МКК «Ваш инвестор»

Каждая микрофинансовая организация регулярно отчитывается о своей деятельности и ее отдельных направлениях перед контролирующей организацией — ЦБ РФ. МФО обязаны скрупулезно следить за достоверностью предоставляемой информации, соответствием базовым стандартам и качеством оказываемых услуг, чтобы не потерять статус микрофинансовой организации. Кроме того, МФО могут проверять и прочие надзорные органы.

Большое внимание уделяется и вопросу регулирования процентных ставок микрофинансовых организаций. В соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» Банк России ежеквартально рассчитывает и публикует среднерыночное значение полной стоимости займа для МФО, превышать которое больше чем на одну треть микрофинансовые организации не имеют права. С этими данными можно ознакомиться на сайте Центрального банка. Кроме того, вышеуказанный закон устанавливает порядок размещения информации о процентной ставке по займу и размере переплаты в рублях (полная стоимость кредита — ПСК): как и банки, МФО обязаны указывать значение ПСК на первой странице договора займа в рамке на специально отведенном месте. Таким образом, заемщик получает понятную и полную информацию о ставке по займу и размере переплаты в рублях.

Стоит понимать, что ставка по займам в микрофинансовых организациях действительно зачастую выше, чем в банках, но это связано со спецификой деятельности. Во-первых, упрощенная система выдачи займов — в более сжатые сроки и по минимальному списку документов. Во-вторых, более высокие риски, ведь займы могут получить даже те, чья кредитная история испорчена. К слову, получая займы под залог и добросовестно выполняя свои обязательства, заемщики имеют шанс улучшить свою кредитную историю: микрофинансовые организации обязаны передавать сведения в бюро кредитных историй.

Зная свои права и базовые требования к МФО, установленные законом, проще выбрать надежную компанию для получения займа. В любом случае перед оформлением займа под залог важно изучить информацию о компании и легитимности ее деятельности, оценить условия кредитования и прозрачность договора, взвесить свои возможности — и только после этого подавать заявку на заем.

Статью с заботой о вас подготовили эксперты МКК «Ваш инвестор».

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