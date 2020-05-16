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Экономика

В Роскосмосе обсудили добычу полезных ископаемых на Луне

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел 15 мая совещание, посвященное исследованию и освоению лунных ресурсов, в ответ на заявления президента США Дональда Трампа по колонизации спутника Земли, пишет РИА Новости.

Лунное затмение
Лунное затмение
СС0

В ходе совещания его участники обсудили вопросы научного изучения спутника Земли, возможность освоения ресурсов Луны и правовые аспекты такой деятельности.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах. Тогда «Роскосмос» назвал американские планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству.

В начале мая сообщалось, что администрация Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.

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