В Роскосмосе обсудили добычу полезных ископаемых на Луне

В ходе совещания его участники обсудили вопросы научного изучения спутника Земли, возможность освоения ресурсов Луны и правовые аспекты такой деятельности.
В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах. Тогда «Роскосмос» назвал американские планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству.
В начале мая сообщалось, что администрация Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.