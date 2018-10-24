Глава Минтруда заявил, что у россиян «беспрецедентно» растут зарплаты

Глава Минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что зарплата россиян в 2018 году растут «беспрецедентными темпами». Она увеличилась «почти на 11% в реальном и в номинальном выражении», цитирует министра «Интерфакс». Такие данные руководитель ведомства привел в ходе выступления в Совете Федерации.

По мнению Топилина, серьезную роль в этом сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума. На рост зарплаты повлияло также выполнене майских указов президента 2012 года по отдельным категориям бюджетников, заявил глава ведомства.

Данные, на которые ссылается руководитель Минтруда и соцзащиты, взяты за январь-август 2018 года. По информации министра, в стране на 1,1 миллиона человек стало меньше жителей с доходами ниже прожиточного минимума, пишет РИА Новости.

Топилин также сообщил сенаторам, что с 2021 года будет пересмотрен состав потребительской корзины.

С 1 мая минимальный размер оплаты труда в РФ сравнялся с прожиточным минимумом. и составил 11 тыс. 163 рубля.