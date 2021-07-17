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Экономика

В России будут создавать продукцию с использованием вторсырья

В России создадут перечень продукции, которую можно будет производить с использованием вторичного сырья.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Проект федерального закона, наделяющий правительство такими полномочиями, будет разработан до 1 ноября, говорится в протоколе совещания, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин по итогам встречи с российскими и зарубежными бизнесменами в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2021», сообщает пресс-служба кабмина.

Разработкой законопроекта займутся два министерства — Минприроды и Минпромторг. Предполагается, что это станет частью большой работы по обеспечению увеличения доли использования вторичных ресурсов и стимулированию компаний к их применению в промышленности.

«Президент поставил задачу к 2030 году в два раза снизить объем захоронения отходов. И сегодня это одна из важнейших задач», — напомнил Михаил Мишустин на встрече с бизнесом.

Для этого необходимо закрепить в законодательстве количественные требования по использованию вторичного сырья при производстве товаров и упаковки, дифференцировать ставки экологического сбора в зависимости от экологичности товара и, возможно, предусмотреть повышенный коэффициент для трудно перерабатываемых и вообще не перерабатываемых товаров и упаковок.

Поручения

Михаил Мишустин также поручил Минтрансу и Минпромторгу совместно с региональными властями и бизнесом проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов (три-пять лет) на закупку подвижного состава городского пассажирского транспорта, скоординированных с региональными программами развития.

Ряд поручений касается развития экспорта. В первую очередь речь идет о корпоративных программах повышения конкурентоспособности. Для развития этого направления Минпромторгу поручено представить предложения о внесении изменений в акты правительства о корректировке срока начала экспорта продукции для реализации этих программ.

Минпромторг и Минэкономразвития должны также проработать вопрос и представить свои предложения по расширению механизмов промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза, пишет bfm.ru.

Минцифры и Минпромторгу дано поручение рассмотреть возможность корректировки правовой базы, в том числе национальных стандартов в области информационной безопасности, в той части, которая требует решения кабинета.

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