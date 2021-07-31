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Экономика

В России экстренно запрещают экспорт бензина. Как это отразится на обычных гражданах?

Министерство энергетики предложило правительству в ускоренном порядке начать запуск процедуры запрета экспорта бензина, говорится в сообщении ведомства. Чем это чревато — в разборе altapress.ru.

АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
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1 Почему вводят запрет?

Правительство с весны обсуждает запрет на экспорт бензина как один из возможных инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке топлива.

Как сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, Минфин не ждет выпадающих доходов бюджета от запрета экспорта бензина, так как они будут компенсированы за счет акциза при реализации экспортных объемов внутри страны.

2 Как работает механизм?

С 2019 года в России действует демпферный механизм для нефтяной отрасли, он был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке.

Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

В мае этого года была произведена коррекция параметров механизма. Так, индикативную цену снизили на четыре тысячи рублей за тонну до конца года, в следующем году ее уменьшат еще на 2,7 тысячи.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru
3 Насколько повысились цены?

По данным Росстата, в июне средние цены на бензин у производителей выросли на 3,4% по отношению к маю, а розничные цены — на 0,6%. По сравнению с июнем прошлого года бензин в розницу подорожал на 6,1%, а с начала 2021 года — на 4,4%.

ФАС России на фоне взлета биржевых цен на топливо проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на антимонопольное ведомство.

4 Когда может вступить запрет?

На прошлой неделе министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что министерство рассматривает возможность запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен. Позднее он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже 30 июля, при этом запрет может продлиться минимум три месяца.

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