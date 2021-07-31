В России экстренно запрещают экспорт бензина. Как это отразится на обычных гражданах?

Правительство с весны обсуждает запрет на экспорт бензина как один из возможных инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке топлива.
Как сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, Минфин не ждет выпадающих доходов бюджета от запрета экспорта бензина, так как они будут компенсированы за счет акциза при реализации экспортных объемов внутри страны.
С 2019 года в России действует демпферный механизм для нефтяной отрасли, он был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке.
Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
В мае этого года была произведена коррекция параметров механизма. Так, индикативную цену снизили на четыре тысячи рублей за тонну до конца года, в следующем году ее уменьшат еще на 2,7 тысячи.
По данным Росстата, в июне средние цены на бензин у производителей выросли на 3,4% по отношению к маю, а розничные цены — на 0,6%. По сравнению с июнем прошлого года бензин в розницу подорожал на 6,1%, а с начала 2021 года — на 4,4%.
ФАС России на фоне взлета биржевых цен на топливо проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на антимонопольное ведомство.
На прошлой неделе министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что министерство рассматривает возможность запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен. Позднее он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже 30 июля, при этом запрет может продлиться минимум три месяца.