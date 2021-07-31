В России экстренно запрещают экспорт бензина. Как это отразится на обычных гражданах?

2 Как работает механизм?

С 2019 года в России действует демпферный механизм для нефтяной отрасли, он был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке.

Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

В мае этого года была произведена коррекция параметров механизма. Так, индикативную цену снизили на четыре тысячи рублей за тонну до конца года, в следующем году ее уменьшат еще на 2,7 тысячи.