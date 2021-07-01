В России готовят новую пенсионную реформу

Центробанк и ведущие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу, после которой накопления станут частными, пишет « Коммерсант ».

Реформа предполагает трансформацию пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Сейчас концепцию подготавливают для презентации министру финансов Антону Силуанову.

ЦБ выступает за решение «вопроса с обязательным пенсионным страхованием» (ОПС), чтобы эту «квазигосударственную систему трансформировать в негосударственное пенсионное обеспечение».

НПФ же соглашаются с тем, что нужно переводить ОПС в стандартизированную пенсионную схему по НПО.

«Главным отличием новой системы НПО от ОПС будет тот факт, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. Это означает, что будет предусмотрена возможность досрочной выплаты», — поясняет издание.

Бедность. Пенсии. Pixabay.com

В ЦБ настаивают на том, чтобы новая концепция в целях стимулирования добровольных пенсионных взносов предусматривала налоговые вычеты — к примеру, 6% от зарплаты или дохода.

НПФ хотят добиться для стандартизированной схемы НПО гарантирования всей суммы накоплений, а не 1,4 млн рублей, как это предусмотрено в системе гарантирования.

«Главным отличием новой системы НПО от ОПС будет тот факт, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. Это означает, что будет предусмотрена возможность досрочной выплаты», — отмечает издание.

Предполагается, что накопление можно будет получить в виде пенсии при наступлении пенсионных оснований, либо в виде выплат при исключительных жизненных ситуациях, перечень которых будет строго определен.