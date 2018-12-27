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Экономика
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В России хотят установить минимальную цену на вино

В 2019 году в России впервые могут утвердить минимальную розничную цену (МРЦ) вина и его производных, пишут «Известия» со ссылкой на Минфин. Ведомство рассматривает такую возможность вместе с бизнес-сообществом.

Алтайское вино
Алтайское вино
altapress.ru

В Союзе виноделов и виноградарей поддержали ограничение, отметив, что оно позволит отличить настоящее вино от подделки. При этом там считают, что МРЦ вина должна быть ниже стоимости шампанского из-за отличий процесса их производства.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предложение не оценили. По мнению ее представителей, оно не поможет повысить качество продаваемого алкоголя.

Кроме того, там обратили внимание на возможность частых изменений установленной МРЦ в будущем и низкую конкурентоспособность отечественных производителей в условиях ужесточения ценовой политики.

В настоящее время, по сведениям оператора фискальных данных «Такском», средняя стоимость вина в российских магазинах составляет 370 рублей за бутылку.

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