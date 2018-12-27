В России хотят установить минимальную цену на вино

В Союзе виноделов и виноградарей поддержали ограничение, отметив, что оно позволит отличить настоящее вино от подделки. При этом там считают, что МРЦ вина должна быть ниже стоимости шампанского из-за отличий процесса их производства.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предложение не оценили. По мнению ее представителей, оно не поможет повысить качество продаваемого алкоголя.
Кроме того, там обратили внимание на возможность частых изменений установленной МРЦ в будущем и низкую конкурентоспособность отечественных производителей в условиях ужесточения ценовой политики.
В настоящее время, по сведениям оператора фискальных данных «Такском», средняя стоимость вина в российских магазинах составляет 370 рублей за бутылку.