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Экономика

В России из-за нерентабельности массово закрывают сахарные заводы

Пять отечественных сахарных заводов остановили работу из-за убыточного производства, сообщает аналитическая служба Союза сахаропроизводителей России.

Сахар рафинад.
Сахар рафинад.
Михаил Хаустов

Уже известно, что в производственном сезоне 2020−2021 годов не будут работать Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане, Товарковский сахарный завод в Тульской области, а также один завод в Краснодарском крае.

В конце 2018 года прекратил работу Садовский сахарный завод в Воронежской области. Основной причиной закрытия заводов являются убытки от переработки сахарной свеклы и последующей реализации сахара.

Как сообщает РИА Новости, с 2016 года объем ежегодного производства сахара превышает потребление, а оптовые цены на него снизились до минимальных значений за последние семь лет.

&quot;Черемновский сахарный завод&quot;. Январь 2011 года.
«Черемновский сахарный завод». Январь 2011 года.
Анна Зайкова

При этом рентабельность сахарных предприятий упала до 3,3%, что существенно ниже среднего показателя по всей продукции агропромышленного комплекса.

После закрытия сахарных заводов работы лишились около 1,5 тыс. человек.

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