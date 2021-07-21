В России из-за засухи прогнозируется снижение урожая зерновых

Ведущие аграрные аналитики прогнозируют снижение урожая зерновых в 2021 году в России. Причина — сильная засуха, установившаяся во многих регионах страны, в том числе и в Алтайском крае.

Институт конъюнктуры аграрного рынка понизил прогноз урожая пшеницы в стране с 83,5 до 81,5 млн тонн. Недобор зерна будет на юге России в традиционно сильных аграрных регионах — на Кубани и в Ставрополье.

В компании «СовЭкон» говорят о падении урожая кукурузы и подсолнечника. А прогноз по урожаю пшеницы аналитиками снижен на 2,3 млн тонн.

Негативные новости отражаются на мировой цене на пшеницу. По данным информагентства «Сфера», биржевые котировки за тонну выросли за последнюю неделю с 226 до 240 долларов.