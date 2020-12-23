В России могут демонтировать систему накопительных пенсий до 2023 года

«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки (накопительной части пенсии). Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», — заявил Швецов.