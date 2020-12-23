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Экономика

В России могут демонтировать систему накопительных пенсий до 2023 года

Центробанк допустил возможность законодательного «демонтажа» системы накопительных пенсий до 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки (накопительной части пенсии). Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», — заявил Швецов.

Представитель Центробанка также сказал, что оставшиеся средства на этих счетах сохранятся, но новые деньги по данному каналу уже не пойдут.

«Отчасти поэтому появился проект ИИС-3 (индивидуальные инвестиционные счета) как некая альтернатива накопления на длительный срок, которая имеет достаточно серьезные налоговые стимулы», — добавил Швецов.

Напомним, в начале декабря текущего года президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года. Реализация этого закона, согласно расчетам, позволит сохранить в федеральном бюджете почти 670 млрд рублей.

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