В России могут демонтировать систему накопительных пенсий до 2023 года

«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки (накопительной части пенсии). Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», — заявил Швецов.
Представитель Центробанка также сказал, что оставшиеся средства на этих счетах сохранятся, но новые деньги по данному каналу уже не пойдут.
«Отчасти поэтому появился проект ИИС-3 (индивидуальные инвестиционные счета) как некая альтернатива накопления на длительный срок, которая имеет достаточно серьезные налоговые стимулы», — добавил Швецов.
Напомним, в начале декабря текущего года президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года. Реализация этого закона, согласно расчетам, позволит сохранить в федеральном бюджете почти 670 млрд рублей.