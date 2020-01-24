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24 января -1°C

В России могут серьезно подорожать сигареты

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25% из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.

Сигарета.
Сигарета.
СС0.

С первого марта 2019 года производители начали в обязательном порядке наносить на каждую пачку сигарет цифровой код Data Matrix. Для этого им пришлось установить новое оборудование на заводах.

Существенные затраты на этот проект по итогам 2019 года скажутся и на конечной цене товара, приводят «Известия» слова замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра Виктории Павлюшиной.

Кроме того, с первого января увеличились акцизы. Для сигарет и нагревательного табака они поднялись на 4%, а для электронных систем доставки никотина — на 4,2%.

Сигареты.
Сигареты.
altapress.ru

К тому же если в прошлом году акциз взимался только с одноразовых электронных систем, то в этом году платить его должны производители всех устройств.

Сейчас средняя стоимость легальной пачки сигарет в России составляет 115 рублей. Как минимум 64 рубля из этой суммы составляют налоги.

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