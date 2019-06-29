В России могут ввести льготную ипотеку для учителей

Министр просвещения России Ольга Васильева одобрила это предложение в качестве проекта к обсуждению.
Ранее подобный вопрос уже поднимали, тогда речь шла о необходимости развития социальной инфраструктуры и системы материальных стимулов для привлечения кадров в сельские школы. Участники заседания отметили, что для педагогов нужно создавать достойные, комфортные условия жизни. Поэтому учителя из разных регионов страны выступили с предложением рассмотреть вопрос о льготной ипотеке.
В качестве решения данного вопроса рабочая подгруппа считает необходимым «рассмотреть возможность использования средств бюджетных кредитов, которые субъекты возвращают в федеральный бюджет в соответствии с условиями реструктуризации задолженности». Эти деньги предлагают направить на увеличение финансирования региональных составляющих национальных проектов и субсидирование части ипотечной ставки для педагогов.
По мнению министра, чтобы реализовать эту идею, потребуется детальная проработка вопроса.