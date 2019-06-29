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Экономика

В России могут ввести льготную ипотеку для учителей

Министерство просвещения России готово рассмотреть возможность введения льготной ипотеки для учителей. Это позволит привлечь молодых специалистов работать в школы, сообщает ТАСС на ссылкой на пресс-службу министерства. Соответствующее предложение обсудили в ходе заседания подгруппы «Образование» рабочей группы Госсовета.

Ипотека
Ипотека
СС0

Министр просвещения России Ольга Васильева одобрила это предложение в качестве проекта к обсуждению.

Ранее подобный вопрос уже поднимали, тогда речь шла о необходимости развития социальной инфраструктуры и системы материальных стимулов для привлечения кадров в сельские школы. Участники заседания отметили, что для педагогов нужно создавать достойные, комфортные условия жизни. Поэтому учителя из разных регионов страны выступили с предложением рассмотреть вопрос о льготной ипотеке.

В качестве решения данного вопроса рабочая подгруппа считает необходимым «рассмотреть возможность использования средств бюджетных кредитов, которые субъекты возвращают в федеральный бюджет в соответствии с условиями реструктуризации задолженности». Эти деньги предлагают направить на увеличение финансирования региональных составляющих национальных проектов и субсидирование части ипотечной ставки для педагогов.

По мнению министра, чтобы реализовать эту идею, потребуется детальная проработка вопроса.

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