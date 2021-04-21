В России могут ввести шкалу тарифов на электроэнергию

Письмо с предложением о переходе на прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину Союз потребителей России, сообщает RT со ссылкой на « Известия ».

Суть инициативы сводится к тому, чтобы взимать с граждан более высокую плату за электроэнергию в случае потребления свыше установленной нормы.

В частности, предлагается внедрить такую практику, когда россияне, потребляющие более 100 кВт. ч в месяц на человека, будут платить более высокую цену за единицу электроэнергии.

Авторы инициативы уверены, что это позволит экономить электричество.

«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт. ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт. ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5», — заявил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

В организации также отметили, что властям регионов РФ надо будет предоставить возможность определять норматив для конкретного субъекта Федерации.