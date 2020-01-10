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Экономика

В России на два долларовых миллиардера стало больше

В России появились два новых долларовых миллиардера — бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя увеличилось после удачной продажи совместной компании Veeam Software.

Деньги. Доллары, биткоины.
Деньги. Доллары, биткоины.
СС0

Сумма сделки — $5 млрд. Ее закрытие запланировано на I квартал текущего года. Точную оценку состояния Тимашева и Баронова издание пока не приводит, отмечая лишь, что в прошлом году оно оценивалось в $700 млн у каждого. Оба входят в список 200 богатейших россиян по версии Forbes с 2017 года.

Штаб-квартира Veeam Software сейчас находится в швейцарском городе Бар. Компания создает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения.

У нее свыше 365 тыс. клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира, три из них в России: один в Москве и два в Санкт-Петербурге.

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