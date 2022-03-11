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Экономика

В России начал дешеветь бензин из-за падения оптовых цен

На российских АЗС начал дешеветь бензин, пишет РБК. Это связано с тем, что крупные нефтяные компании увеличили поставки топлива на биржу, нарастив его производство и сократив экспорт.

АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
CC0

Снижение цен наблюдается особенно не тех заправках, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже — через трейдеров или напрямую.

В частности, с 1 по 5 марта цены на топливо снизили в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае.

По данным издания, падение цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже началось на прошлой неделе — с 28 февраля по 5 марта цена бензина АИ-92 упала на 11,6%, а АИ-95 — на 9,6%. Дизтопливо подешевело примерно на 12%. На этой неделе падение оптовых цен продолжилось.

Только за 10 марта АИ-92 подешевел на бирже на 6,4%, до 36,88 тыс. рублей за тонну (это минимум с апреля 2020 года). Снижение с конца февраля составило 24,5%. АИ-95 за четверг потерял около 2% стоимости, снизившись до 40,18 тыс. рублей (-22% за последние десять дней).

При этом источник в одном из федеральных ведомств утверждает, что снижение цен на заправках не носит массового характера, но приток топлива на биржу способствует стабилизации его стоимости.

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