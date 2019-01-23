В России начал дорожать импортный алкоголь

Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20%, пишет газета «Коммерсант».

О повышении цен с 14 января сообщила в письме клиентам и партнерам компания Simple, входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России.

В качестве основных причин названы повышение с начала года НДС до 20 процентов, введение с первого квартала помарочного учета, повышение расценок на логистику из-за роста цен на топливо и ослабление рубля. Продукция подорожает на 6−20%.

О повышении цен говорят и другие участники рынка. Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин сообщил, что компания подняла цены на 3−7% в зависимости от брендов.

Холдинг Roust повысил расценки на импортный алкоголь на 5−6%.

Вино. Алкоголь. Susana Fernandez , CC BY-ND 2.0 , part from original

Ранее стало известно, что что новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» может привести к существенному сокращению поставок в Россию иностранного спиртного.

Он устанавливает единые требования к российским производителям алкоголя и импортерам, но импортеры не смогут документально подтвердить, что ввозимая продукция полностью соответствует российским нормам. Это может привести к запрету на импорт ряда напитков.