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Экономика

В России начали массово схлопываться мелкие предприниматели

Федеральная налоговая служба огласила данные о количестве индивидуальных предпринимателей, закрывшихся в марте 2020 года. Оказалось, что по сравнению с прошлым годом ушедших в «мир иной», стало больше.

Малый бизнес.
Малый бизнес.
Михаил Хаустов

Как сообщает портал News.ru, около 2% всех индивидуальных предпринимателей России прекратили свою деятельность — это 66,8 тыс ИП.

Количество закрывшихся оказалось на 77% больше, чем годом ранее, когда деятельность прекратили 37,7 тыс. бизнесменов.

Из остановивших работу ИП 64,2 тыс. человек добровольно закрыли свое дело, 1, 5 тыс. предприятия зарылись из-за смерти владельца, еще 158 были признаны банкротами.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержки экономики и защиты жизни и здоровья граждан. По его словам, резервы используются рачительно, точечно, исходя из ситуации.

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