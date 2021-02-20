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Экономика

В России начнется эксперимент по обязательной маркировке пива

Эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков в России начнется 1 апреля 2021 года и продлится до конца августа 2022 года, говорится в постановлении правительства, пишет «Коммерсант».

Пиво.
Пиво.
unsplash.com

Начать эксперимент в апреле предложил Минпромторг. По данным ведомства, объем нелегального пивного рынка в России составляет 5−12% в зависимости от региона, а потери бюджета — до 22 млрд руб. в год.

Эксперимент продлится до 31 августа 2022 года. В перечень слабоалкогольных напитков, участвующих в эксперименте, внесены сидр, пуаре и медовуха. В списке также значится безалкогольное пиво.

Ассоциация производителей пива заявила, что затраты отрасли на установку оборудования для маркировки пива могут составить сотни миллионов долларов.

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