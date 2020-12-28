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Экономика

В России обнаружили целую армию злостных пенсионеров-неплательщиков

1,3 млн пенсионеров находятся в базе данных судебных приставов из-за долгов по кредитам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

«По 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)», — сказали в пресс-службе ФССП.

Всего по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников — с физических лиц в пользу кредитных организаций. С начала года приставы взыскали с должников более 111,3 млрд рублей.

Из-за долгов невыездными стали более 4,1 млн россиян. В основном их долги образовались из-за неуплаты по кредитам, алиментам или услугам ЖКХ.

Ограничение на выезд применяется при непогашенной задолженности более 30 тыс. руб., а при долгах по алиментам — более 10 тыс. В апреле 2020 года ФССП допустила введение полугодового моратория на принудительное взыскание долгов.

В сентябре в России заработал институт банкротства граждан с долгами до 500 тыс. руб. по упрощенной процедуре без суда. С начала 2020 года отмечается более чем полуторакратный рост числа персональных банкротств.

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