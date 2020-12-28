В России обнаружили целую армию злостных пенсионеров-неплательщиков

1,3 млн пенсионеров находятся в базе данных судебных приставов из-за долгов по кредитам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

«По 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)», — сказали в пресс-службе ФССП.

Всего по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников — с физических лиц в пользу кредитных организаций. С начала года приставы взыскали с должников более 111,3 млрд рублей.

Из-за долгов невыездными стали более 4,1 млн россиян. В основном их долги образовались из-за неуплаты по кредитам, алиментам или услугам ЖКХ.

Ограничение на выезд применяется при непогашенной задолженности более 30 тыс. руб., а при долгах по алиментам — более 10 тыс. В апреле 2020 года ФССП допустила введение полугодового моратория на принудительное взыскание долгов.

В сентябре в России заработал институт банкротства граждан с долгами до 500 тыс. руб. по упрощенной процедуре без суда. С начала 2020 года отмечается более чем полуторакратный рост числа персональных банкротств.