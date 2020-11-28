В России подсчитали урожай винограда и производство вина

Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства, подчеркнула, что качество урожая винограда в этом году очень высокое, что положительно повлияет на объемы и качество производимого вина.
Предполагается, что в России выпустят в этом году около 45−46 млн далл.
Оксана Лут также назвала несколько факторов, которые сегодня оказывают влияние на развитие виноградарства в России.
В первую очередь она напомнила, что были расширены меры господдержки этого направления сельского хозяйства. Высоким спросом у аграриев сегодня пользуется компенсация свыше 80% затрат на закладку виноградников, дополнительные средства выделяются на работы по уходу за ними, осуществляется субсидирование приобретения навесной техники.
В результате и в виноградарстве, и в виноделии России наблюдается некий инвестиционный бум. По мнению замминистра, это подтверждается в 2020 году приростом площадей виноградников в стране — еще на порядка 5 тыс. гектаров.