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Экономика

В России подсчитали урожай винограда и производство вина

Сбор урожая винограда в этом году будет на уровне рекордного прошлогоднего и составит 530−550 тыс. тонн. Об этом сообщает Минсельхоз РФ.

Урожай. Виноград.
Урожай. Виноград.
СС0

Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства, подчеркнула, что качество урожая винограда в этом году очень высокое, что положительно повлияет на объемы и качество производимого вина.

Предполагается, что в России выпустят в этом году около 45−46 млн далл.

Оксана Лут также назвала несколько факторов, которые сегодня оказывают влияние на развитие виноградарства в России.

Виноград. Вино
Виноград. Вино
СС0

В первую очередь она напомнила, что были расширены меры господдержки этого направления сельского хозяйства. Высоким спросом у аграриев сегодня пользуется компенсация свыше 80% затрат на закладку виноградников, дополнительные средства выделяются на работы по уходу за ними, осуществляется субсидирование приобретения навесной техники.

В результате и в виноградарстве, и в виноделии России наблюдается некий инвестиционный бум. По мнению замминистра, это подтверждается в 2020 году приростом площадей виноградников в стране — еще на порядка 5 тыс. гектаров.

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