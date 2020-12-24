Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 декабря -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

В России повышаются МРОТ, материнский капитал и пенсии

В России с 2021 года будут увеличены МРОТ и материнский капитал, а также проиндексирована пенсия. Об этом на Госсовете 23 декабря рассказала первый вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова.
kremlin.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля, с ростом — 5,5%. При этом МРОТ будет превышать величину прожиточного минимума, которая запланирована правительством на отметке 11 653 рубля.

«Впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 миллиона наших граждан», — радостно заявила Голикова.

Материнский капитал с 2021 года вырастет до 483 882 рублей на первого ребёнка и 639 432 рублей — на второго. В правительстве полагают, что в следующем году его получат около 1 млн семей.

Кроме того, вырастут и страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Они будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 6,3%. По словам Голиковой, в ближайшие годы повышение пенсий также будет идти темпами выше инфляции.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость