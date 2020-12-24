В России повышаются МРОТ, материнский капитал и пенсии

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля, с ростом — 5,5%. При этом МРОТ будет превышать величину прожиточного минимума, которая запланирована правительством на отметке 11 653 рубля.
«Впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 миллиона наших граждан», — радостно заявила Голикова.
Материнский капитал с 2021 года вырастет до 483 882 рублей на первого ребёнка и 639 432 рублей — на второго. В правительстве полагают, что в следующем году его получат около 1 млн семей.
Кроме того, вырастут и страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Они будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 6,3%. По словам Голиковой, в ближайшие годы повышение пенсий также будет идти темпами выше инфляции.