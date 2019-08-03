В России повысят размер детских пособий

Сейчас право на получение выплаты есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
Согласно новому закону теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже 2-кратной величины этого показателя. Для таких семей одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума (прежний размер пособия — 50 рублей).
Закон также увеличивает срок ежемесячной выплаты. Сначала она назначается до достижения ребенком возраста одного года, а затем, при условии подачи нового заявления, до достижения ребенком 2-летнего возраста, а затем до достижения им трех лет.