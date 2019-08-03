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Экономика

В России повысят размер детских пособий

Больше российских семей смогут получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка за счет изменения критерия нуждаемости. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщает «Российская газета».

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Сейчас право на получение выплаты есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Согласно новому закону теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже 2-кратной величины этого показателя. Для таких семей одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума (прежний размер пособия — 50 рублей).

Закон также увеличивает срок ежемесячной выплаты. Сначала она назначается до достижения ребенком возраста одного года, а затем, при условии подачи нового заявления, до достижения ребенком 2-летнего возраста, а затем до достижения им трех лет.

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