1 апреля
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Экономика

В России предложили отказаться от кассовых чеков для экономии 30 млрд рублей, но есть проблема

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов обратился в ФНС с предложением снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки, пишут «Известия».

Покупка. Чек.
Покупка. Чек.
CC0

В Минпромторге полагают, что чеки можно предоставлять только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде.

«В новых реалиях кассовая лента подорожала, и если цены на нее останутся на этом же уровне, то такое увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей», — говорится в письме к ФНС.

Евтухов пояснил, что издержки повысят нагрузку на продовольственный ритейл, поскольку именно в продуктовых магазинах наибольшая частота покупок.

В ФНС отметили изданию, что одна из основных целей «кассовой реформы» — защита интересов бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто сокращает свои издержки за счет уклонения от уплаты налогов.

По мнению налоговиков, предложения, которые создают условия для уклонения от полного учета выручки, в том числе за счет невыдачи чека покупателям, могут привести к всплеску нечестной и несправедливой конкуренции в бизнесе.

Ранее ФНС согласилась лишь на время отказаться от проверок торговли, в том числе на предмет выдачи чеков.

Накануне алтайским магазинам разрешили не выдавать бумажные чеки из-за дефицита кассовой ленты.

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