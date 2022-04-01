В России предложили отказаться от кассовых чеков для экономии 30 млрд рублей, но есть проблема

В Минпромторге полагают, что чеки можно предоставлять только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде.

«В новых реалиях кассовая лента подорожала, и если цены на нее останутся на этом же уровне, то такое увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей», — говорится в письме к ФНС.