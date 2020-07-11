В России предложили провести деноминацию рубля, чтобы доллар стоил 70 копеек

Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию рубля в сто раз, пишут РИА Новости.

На днях в Центробанке заявили, что объем наличных денег у россиян достиг рекордного уровня 12,42 триллиона рублей, что на 3,5% больше, чем в прошлом году.

По мнению Разуваева, такая процедура позволит вернуть в обращение копейку: бутылка воды будет стоить 30−70 копеек, проезд в метро — 50 копеек, а доллар — около 70 копеек, пишет «Лента». Эксперт считает, что это укрепит веру в российскую валюту.

Также глава «Альпари» заявил, что деноминацию проводят при низкой инфляции. В России этот показатель составляет три процента, а ключевая ставка — четыре с половиной процента.

Остальные аналитики усомнились в целесообразности такой меры.

Так, директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг считает, что деноминация может спровоцировать панику, поскольку такие меры зачастую принимают в условиях резкого обесценивания валюты.

Вместе с тем расходы коснутся не только выпуска новых денег — бизнесу придется перенастраивать все оборудование: банкоматы, кассы и вендинговые автоматы.