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В России предприятиям начнут выдавать субсидии на профилактику коронавируса

Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным утвердило порядок выдачи субсидий российским предприятиям, которые в условиях пандемии коронавируса работают с клиентами напрямую и вынуждены соблюдать жесткие рекомендации Роспотребнадзора. На эти цели из бюджета выделено 20 млрд рублей, сообщает сайт правительства РФ.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

По оценкам кабмина, на помощь могут претендовать около 500 тыс. российских компаний. В них заняты около 1,8 млн человек. Это предприятия из сферы бытовых услуг, общественного питания или гостеприимства, спорта, санитарно-курортного отдыха, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Но общий размер выделяемых средств не должен никого вводить в заблуждение о масштабах профилактики. На самом деле суммы конкретной помощи тоже утверждены. Каждая из компаний из указанных отраслей вправе получить 15 тыс. рублей на первоначальные расходы по профилактике COVID-19 и в дальнейшем по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника.

Заявки на получение субсидии необходимо будет подавать с 15 июля по 15 августа на сайте ФНС России через кабинет налогоплательщика. При этом заявителям нельзя иметь недоимку по налогам и страховым взносам свыше 3 тыс. рублей, они не должны проходить процедуру ликвидации или банкротства.

В правительстве подчеркивают, что работающие напрямую с клиентами предприятия должны обеспечить персонал масками и перчатками, организовать измерение температуры и принять меры для соблюдения социальной дистанции. Для этого им и будут предоставляться субсидии.

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