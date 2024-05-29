Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что для снижения уровня инфляции до 4,3–4,8% необходимо поднять ключевую ставку выше 16 %. Об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что повышение ключевой ставки до 16% позволило Центробанку снизить инфляцию с 11% до 6–7%. Однако этого ужесточения мер оказалось недостаточно для достижения цели Банка России на конец 2024 года — снижения инфляции до 4,8%.

Отмечается, что для успешной борьбы за устойчивое снижение инфляции Банку России следует повысить ключевую ставку до 17–18% и не снижать ее как минимум три года. Это позволит закрепить инфляционные ожидания и изменить поведение экономических агентов.

В настоящее время аналитики ВТБ ожидают, что ключевая ставка останется на уровне 16% до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку.

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