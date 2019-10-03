В России прогнозируют подорожание продуктов питания по итогам года

Подорожание продуктов питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают « Известия » со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

По данным АКОРТ, в октябре-ноябре подорожание затронет в первую очередь яйца, мясо птицы и сахар в связи с сезонным фактором.

В ассоциации также заявили, что за восемь месяцев 2019 года продукты подорожали уже на 1,7%, а, по оценкам торговых сетей, до конца года подорожание может составить еще 2%. Так, стоимость сахара может повыситься в связи с ростом себестоимости сырья, топливных расходов и увеличения издержек производства.

Однако рост стоимости продуктов не будет резким, подчеркнули в АКОРТ.

«Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости», — заявили в ассоциации.

В свою очередь, замначальника Управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Ирина Епифанова заявила изданию, что цены на яйца, сахарный песок и мясо птицы существенно снизились по сравнению с январем 2019 года, и ведомство не видит повода для подорожания: «Как показывает практика предыдущих лет, в период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное повышение цен на указанные продукты, однако ФАС не видит предпосылок для их существенного роста».