В России разработали и продают телефон с защитой от «прослушки»

Продажи телефона «Круиз-К», который невозможно взломать или прослушать, начались в России. Его разработали в госкопорации «Ростех», об этом сообщили «Известия».

Стоимость аппарата составит порядка 85 тыс. рублей. Он работает с технологией IP-телефония и предназначен для госструктур и промышленности. В рознице частному лицу купить такой телефон будет невозможно, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Круиз-К» имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты. Телефон производится концерном «Автоматика», который входит в «Ростех». На устройстве установлена операционная система собственной разработки.

Пресс-секретарь концерна Виталий Струговец ранее рассказал, что телефон позволяет вести телефонные переговоры в двух режимах: закрытом и открытом. На связи с обычным IP-телефоном применяется открытый режим. Чтобы пообщаться в закрытом формате, у обоих собеседников должен быть «Круиз-К».