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Экономика

В России рекордно упали цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России опустились в июне 2019 года на 27,5% в сравнении с ноябрем прошлого года — когда сахар в опте впервые стал дешеветь.

Сахар.
Сахар.
СС0

Так, в последний месяц осени килограмм сахара стоил в среднем 37 рублей, а в июне нынешнего года — 26,9 рубля, сообщает РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

Такое снижение цен нетипично для июня, считает председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. В предыдущие годы сахар в начале лета стоил существенно дороже: максимум был зафиксирован в июне 2016-го (45,1 рубля за килограмм), а минимум датируется июнем 2018-го — 32,8 рубля за килограмм.

Цены в этом июне стали самыми низкими как минимум за последние 5 лет.

При этом в Союзроссахаре предполагают, что основная причина снижения оптовых цен — доминирующее над спросом предложение, пишет «Росбалт».

На цены повлияли, в частности, хороший предыдущий урожай сахарной свеклы, переходящие остатки сахара и оптимистичные ожидания по новому урожаю.

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