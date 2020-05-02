В России резко сократилось производство бензина

Производство бензина в России в апреле текущего года сократилось на 21,2% к аналогичному периоду 2019-го, передает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

В абсолютных цифрах в апреле в стране было произведено 2,5 млн тонн бензина.

А вот выпуск дизельного топлива в апреле вырос на 8,8% - до 6,54 млн тонн, производство мазута сократилось на 7,7% - до 3,2 млн тонн.

В целом объем нефтепереработки в апреле вырос на 1,1% - до 22 млн тонн.

За первые четыре месяца 2020 года производство бензина в России сократилось на 2,2% - до 12,7 млн тонн, производство дизельного топлива увеличилось на 7,8% - до 27,5 млн тонн.

В целом объем нефтепереработки за январь — апрель в России вырос на 3,3%, до 95,4 млн тонн.