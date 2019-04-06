В России резко упало производство самолетов и космических кораблей

Производство российских летательных аппаратов сократилось на 13,5%.
За январь—февраль 2019 года производство летательных аппаратов упало на 48% к тому же периоду прошлого года.
Из-за обвала производства летательных аппаратов индекс высокотехнологичных обрабатывающих производств в 2018 году упал на 4,9%, пишет polit.ru.
Между тем в 2014—2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9−20% ежегодно.
При этом в целом промышленное производство в России выросло в 2018 году на 2,9%, в том числе обрабатывающая промышленность — на 2,6%.