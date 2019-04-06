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Экономика

В России резко упало производство самолетов и космических кораблей

Производство в высокотехнологичных обрабатывающих отраслях упало в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Производство российских летательных аппаратов сократилось на 13,5%.

За январь—февраль 2019 года производство летательных аппаратов упало на 48% к тому же периоду прошлого года.

Из-за обвала производства летательных аппаратов индекс высокотехнологичных обрабатывающих производств в 2018 году упал на 4,9%, пишет polit.ru.

Между тем в 2014—2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9−20% ежегодно.

При этом в целом промышленное производство в России выросло в 2018 году на 2,9%, в том числе обрабатывающая промышленность — на 2,6%.

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