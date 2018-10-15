В России прогнозирует очередной резкий скачок цен на топливо

Повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года может привести к новому резкому скачку розничных цен на бензин, говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019−2021 годы. Об этом 15 октября сообщило агентство ТАСС.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — говорится в документе.

При этом снижение акцизов на бензин с 1 июля нынешнего года позволило лишь незначительно понизить розничные цены в июле-августе — на 0,2% и 0,3% соответственно. Этого, по мнению Счетной палаты, было «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года».

С 1 января 2019 года акцизы на бензин вырастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну. Ранее altapress.ru сообщал, что независимые АЗС в Алтайском крае вынужденно поднимают цены на топливо из-за скачка оптовых цен.