В России с 1 июля повысят пенсию работающим пенсионерам

Индексированы пенсии будут также работающим пенсионерам, кто закончил трудовую деятельность. Им сделают перерасчет с учетом всех пропущенных плановых индексаций, пишут «Известия».
С 1 июля появятся и новые льготы: доплата за возраст с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ (24,3 тыс. рублей).
В августе на 9% проиндексируют накопительные пенсии и на 8% - выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.
Напомним, что с 1 апреля 2020 года на 6,1% были повышены социальные пенсии для 4 млн пенсионеров.