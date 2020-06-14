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Экономика

В России с 1 июля повысят пенсию работающим пенсионерам

Некоторые работающие пенсионеры с 1 июля 2020 года могут рассчитывать на повышенную пенсию. Особенно это касается тех, кто является опекуном или попечителем несовершеннолетних.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

Индексированы пенсии будут также работающим пенсионерам, кто закончил трудовую деятельность. Им сделают перерасчет с учетом всех пропущенных плановых индексаций, пишут «Известия».

С 1 июля появятся и новые льготы: доплата за возраст с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ (24,3 тыс. рублей).

В августе на 9% проиндексируют накопительные пенсии и на 8% - выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.

Напомним, что с 1 апреля 2020 года на 6,1% были повышены социальные пенсии для 4 млн пенсионеров.

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