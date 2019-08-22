В России предлагают снизить подоходный налог для многодетных матерей до 4%

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%, сообщает RT.

По словам депутата, такая мера подчеркнет национальную важность института семьи и поможет стабилизировать демографическую ситуацию в стране.

«На начальном этапе в случае поддержки настоящей инициативы предлагаю рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишенных выплат по потере кормильца, стабильных алиментов и части иных форм материально-имущественной поддержки», — говорится в тексте обращения, которое депутат направил министру финансов Антону Силуанову.

Зубарев предложил внедрить льготный налоговый режим в Республике Алтай, Курганской области, Хакасии, Забайкальском крае, Тыве, Еврейской автономной области, потому что именно в этих регионах, по экспертным оценкам, многодетные семьи сталкиваются с экономическими проблемами.