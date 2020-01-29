В России собрались снизить прожиточный минимум

Минтруд РФ выступил с предложением снизить размер прожиточного минимума и установить этот показатель за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека, передает РИА Новости .

Как следует из проекта документа, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, для детей — 10 383 рубля.

В пояснительной записке отмечается, что таким образом в сравнении с третьим кварталом прошлого года размер прожиточного минимума в среднем уменьшился на 3,7%, для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3, для детей — на 4,2%.

Предлагаемое сокращение показателя объясняют удешевлением продуктов питания, а именно — картофеля, капусты, моркови и других овощей, а также сахара и некоторых видов мяса.

Величина прожиточного минимума определяется для оценки уровня жизни. Размер прожиточного минимума используется при разработке и реализации социальных программ, установления минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.