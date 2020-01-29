В России собрались снизить прожиточный минимум

Как следует из проекта документа, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, для детей — 10 383 рубля.
В пояснительной записке отмечается, что таким образом в сравнении с третьим кварталом прошлого года размер прожиточного минимума в среднем уменьшился на 3,7%, для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3, для детей — на 4,2%.
Предлагаемое сокращение показателя объясняют удешевлением продуктов питания, а именно — картофеля, капусты, моркови и других овощей, а также сахара и некоторых видов мяса.
Величина прожиточного минимума определяется для оценки уровня жизни. Размер прожиточного минимума используется при разработке и реализации социальных программ, установления минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.