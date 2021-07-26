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Экономика

В России сократилось производство подсолнечного масла

В первой половине 2020/2021 года цены на подсолнечник на мировом рынке существенно выросли.

Подсолнечное масло.
Подсолнечное масло.
Олег Богданов

Поэтому возрос экспорт из России и сократились объемы производства в стране, пояснили в Минсельхозе РФ.

«В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне», — отметили в ведомстве, пишет РБК.

В 2020 году самообеспеченность растительным маслом составила 195,9%, при этом цены остались на уровне 94,2 руб. за литр.

Производство подсолнечного масла в РФ с января по июнь 2021 года уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Росбалт».

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