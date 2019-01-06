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Экономика
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В России создали еще одну особую зону для металлургов, промышленников и судостроителей

В Воронежской области появилась особая экономическая зона под названием «Центр», пишет «Российская газета».

Разработка. Промышленность.
Разработка. Промышленность.
СС0

Как сообщает портал Правительства России, особая экономическая зона создается на территории Новоусманского муниципального района.

Здесь будут развиваться металлургия, химическая промышленность, производство оборудования для энергетического и нефтегазового машиностроения, судостроения, гражданского авиастроения, двигателестроения.

О намерениях реализовать на территории «Центра» инвестпроекты на общую сумму 3,5 миллиарда рублей уже заявили шесть компаний. Ожидается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ составит более девяти миллиардов рублей, а количество созданных рабочих мест достигнет почти полутора тысяч.

Сабантуй 2018 &quot;Бирюзовая Катунь&quot;
Сабантуй 2018 «Бирюзовая Катунь»
Анна Зайкова

В прошлом году Счетная палата страны признала неэффективными 10 особых экономических зон из 25 существующих. В их числе оказалась и алтайская «Бирюзовая Катунь».

Ведомство подсчитало, что на начало 2018 года, в «Бирюзовую Катунь» вложили 4,2 млрд рублей из федерального бюджета, еще 440,4 млн рублей направили в проект из регионального бюджета. Частные инвестиции составили лишь 853 млн рублей.

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