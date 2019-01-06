В России создали еще одну особую зону для металлургов, промышленников и судостроителей

Как сообщает портал Правительства России, особая экономическая зона создается на территории Новоусманского муниципального района.
Здесь будут развиваться металлургия, химическая промышленность, производство оборудования для энергетического и нефтегазового машиностроения, судостроения, гражданского авиастроения, двигателестроения.
О намерениях реализовать на территории «Центра» инвестпроекты на общую сумму 3,5 миллиарда рублей уже заявили шесть компаний. Ожидается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ составит более девяти миллиардов рублей, а количество созданных рабочих мест достигнет почти полутора тысяч.
В прошлом году Счетная палата страны признала неэффективными 10 особых экономических зон из 25 существующих. В их числе оказалась и алтайская «Бирюзовая Катунь».
Ведомство подсчитало, что на начало 2018 года, в «Бирюзовую Катунь» вложили 4,2 млрд рублей из федерального бюджета, еще 440,4 млн рублей направили в проект из регионального бюджета. Частные инвестиции составили лишь 853 млн рублей.